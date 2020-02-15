За вказівкою Зеленського: Сивохо заявив про новий план миру з Донбасом

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо анонсував презентацію Національної платформи примирення і єдності.

Таку заяву він зробив перед початком з'їзду партії "Слуга народу" 15 лютого, передає "Укрінформ". При цьому деталі Сивохо не уточнив.

"Приходьте туди, все розповімо, на всі питання відповімо", – зазначив він.

Сергій Сивохо polit.info

Разом з тим, член команди Сивохо Іван Толкачов уточнив, що платформа може бути представлена ​​попередньо 19 лютого. За його словами, вона нібито повинна "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".

"Ця платформи створена в рамках виконання завдань, сформульованих президентом з гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом з міжнародними експертами, разом з конфликтологами, політологами. І тому народилася платформа", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі розгорілася суперечка навколо спільного візиту Сергія Сивохо і колишнього члена фракції Партії регіонів, депутата Верховної Ради VIII скликання від "Опозиційного блоку" Тетяни Бахтєєвої на Донбас.

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