"За три роки жодної посадки": Гриценко закликав звільнити Холодницького

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко називає абсолютно виправданим заклик посла США в Україні Марі Йованович про необхідність звільнення з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. "Я давно говорив, що Холодницький міг би працювати ефективніше. Антикорупційні органи існують вже два-три роки, з наших з вами грошей на їх створення взяли мільярди. Питання: де посадки? Хоча б одна", — підкреслив Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба Анатолія Гриценка

Він додав, що за два-три роки всі ті розслідування, які були розпочаті і головою НАБУ Артемом Ситником, і головою САП Назаром Холодницьким, могли би бути швидко завершені. Гриценко впевнений, що в справі Холодницького кваліфікаційна комісія могла поставити питання про його відставку, але обмежилася лише доганою.

Кандидат у президенти підкреслює, що жоден антикорупційний орган не повинен бути залежним від президента.

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"На місці Холодницького я б сказав, що президент керувати не буде. Що мене обрали за конкурсом, щоб я садив всіх, включно з президентом", — підкреслив Гриценко.

На його думку, те, що уряд США не закриває очі на корупційні схеми, говорить про те, що українська влада перейшла всі межі.

"Нинішня влада їх дістала, бо вона краде вже не тільки в українських, але і у американських платників податків", — підкреслив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити з посади керівника САП Назара Холодницького. Вона заявила, що того, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності за звинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи.

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