"За сценарієм Донбасу": в Раді закликали РНБО втрутитися в ситуацію в Одесі

Депутати Верховної Ради звернулися до глави Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з проханням ініціювати засідання по ситуації в Одесі.

Як написав на своїй сторінці в Facebook нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, терор проти активістів в місті набрав небачених масштабів.

"Прошу ініціювати засідання РНБО щодо ситуації в Одесі, де терор проти активістів набрав давно не бачених масштабів (неодноразові напади на Віталія Устименка, Сергія Стерненка та ін.). Ми втрачаємо Одесу за тим же сценарієм, що і Донбас, тільки замість Ахметова і Януковича там Галантерник і Труханов", - сказано в повідомленні.

facebook.com/igor.lutsenko

facebook.com/igor.lutsenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня двоє чоловіків спортивної зовнішності нанесли лідеру одеського "Автомайдану" Віталію Устименку ножове поранення.

Сам активіст описав нападників як професіоналів без емоцій.

Відзначимо, що пізно ввечері 24 травня в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора", громадського активіста Сергія Стерненка.

Активіст вбив одного з нападників, заявивши, що застосував самооборону.