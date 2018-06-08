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"За сценарієм Донбасу": в Раді закликали РНБО втрутитися в ситуацію в Одесі

6.4тЧитати новину російською

Депутати Верховної Ради звернулися до глави Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з проханням ініціювати засідання по ситуації в Одесі.

Як написав на своїй сторінці в Facebook нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, терор проти активістів в місті набрав небачених масштабів.

"Прошу ініціювати засідання РНБО щодо ситуації в Одесі, де терор проти активістів набрав давно не бачених масштабів (неодноразові напади на Віталія Устименка, Сергія Стерненка та ін.). Ми втрачаємо Одесу за тим же сценарієм, що і Донбас, тільки замість Ахметова і Януковича там Галантерник і Труханов", - сказано в повідомленні.

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facebook.com/igor.lutsenko

facebook.com/igor.lutsenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня двоє чоловіків спортивної зовнішності нанесли лідеру одеського "Автомайдану" Віталію Устименку ножове поранення.

Сам активіст описав нападників як професіоналів без емоцій.

Відзначимо, що пізно ввечері 24 травня в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора", громадського активіста Сергія Стерненка.

Активіст вбив одного з нападників, заявивши, що застосував самооборону.

Особи
Сергій СтерненкоІгор ЛуценкоОлександр Турчинов
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкти
РНБОактивисти
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Белан Елена
Белан Елена
Как далеки эти депутаты от реальности.Одесса целиком проукраинская,вопреки мэру Труханову.Только пусть президент поднимет жирную задницу и даст добро на уголовные дела против нашего мэра(гражданина России и Греции).А кучка истерящих на праздники бабок-дедок поутихнет,когда добрый дядя Гена перестанет проплачивать их представления
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