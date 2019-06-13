Помічник нардепа від БПП: у списку "Слуги народу" виявили несподіваного кандидата

За списком партії "Слуга народу" на позачергові парламентські вибори може пройти помічник нардепа від Блоку Петра Порошенка Володимир Крейденко.

Як ідеться у відкритій парламентській базі "Посіпаки", Крейденко був помічником нардепа від БПП Валерія Карпунцова. Працював він на громадських засадах, тобто, безоплатно.

Варто зазначити, що нардеп Корпунцов значився у комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Під час президентських виборів 2019 року активно підтримував 5-го президента України Петра Порошенка.

Володимир Крейденко Facebook

Володимир Крейденко Facebook

Володимир Крейденко Facebook

Також на сайті вказано, що кандидат Володимир Крейденко, який числиться в списку партії "Слуга народу" під №123, раніше працював і на нардепа від фракції "Наша Україна — Народна самооборона" Володимира В’язківського. У нього він також значився на громадських засадах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

У списки "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, яка збила на смерть п'яного пішохода.

Тусівниця з Києва Ірина Панченко, яка була №73 у партійному списку президентської партії "Слуга народу", дала інтерв'ю після її гучного виключення з політсили.

Крім того, стало відомо, що ведучий телеканалу "1+1" Сергій Іванов відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

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