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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Помічник нардепа від БПП: у списку "Слуги народу" виявили несподіваного кандидата

5.2тЧитати матеріал російською

За списком партії "Слуга народу" на позачергові парламентські вибори може пройти помічник нардепа від Блоку Петра Порошенка Володимир Крейденко.

Як ідеться у відкритій парламентській базі "Посіпаки", Крейденко був помічником нардепа від БПП Валерія Карпунцова. Працював він на громадських засадах, тобто, безоплатно.

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Варто зазначити, що нардеп Корпунцов значився у комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Під час президентських виборів 2019 року активно підтримував 5-го президента України Петра Порошенка.

Володимир Крейденко

Володимир Крейденко

Facebook

Володимир Крейденко

Володимир Крейденко

Facebook

Володимир Крейденко

Володимир Крейденко

Facebook

Також на сайті вказано, що кандидат Володимир Крейденко, який числиться в списку партії "Слуга народу" під №123, раніше працював і на нардепа від фракції "Наша Україна — Народна самооборона" Володимира В’язківського. У нього він також значився на громадських засадах.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Верховна Рада УкраїниПартія "Слуга народу"
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Либед Дитрих
Либед Дитрих
Что удивительного. Кто дал бабки тот и в списке
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