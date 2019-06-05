За "Слугу народу" хоче голосувати половина українців – опитування

За партію "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського на позачергових виборах до Верховної Ради готові проголосувати 48,2% виборців. Йдеться про людей, які визначилися зі своїм вибором і точно підуть голосувати.

Про це свідчать підсумки опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в період з 29 травня по 3 червня.

Також прохідний бар'єр до парламенту долають "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Європейська Солідарність" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Верховна Рада

Партію "Сила і честь" Ігоря Смешка готові підтримати 4,3% виборців, "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка – 3%, Радікальнаю партію Олега Ляшка – 2,4%. Рейтинг інших політичних сил становить менше 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, за умови 5% бар'єру в парламент пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина".

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