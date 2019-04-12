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"За селфі вишикувалася черга": Зеленського засікли у літаку

7.1тЧитати матеріал російською

Кандидата у президенти України Володимира Зеленського помітили в літаку Київ — Париж, яким він летів на зустріч до президента Франції Еммануеля Макрона.

Серією фотографій із ним поділилася в Instagram модель із Києва, працівниця модельного агентства Wizard Models в Токіо Марія Орлова.

"В одному літаку з майбутнім президентом. Щойно висвітилося табло "розстебнути ремені", вишикувалася черга, щоб зробити селфі із Зеленським. Я теж не втрималася", — написала вона у своїх сторіз.

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Зеленський у літаку

Зеленський у літаку

Instagram Марії Орлової

Зеленський у літаку

Зеленський у літаку

Instagram Марії Орлової

Зеленський у літаку

Зеленський у літаку

Instagram Марії Орлової

Зеленський у літаку

Зеленський у літаку

Instagram Марії Орлової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня у Франції підтвердили, що президент Еммануель Макрон прийме у себе в п'ятницю, 12 квітня, лідерів виборчих перегонів в Україні — шоумена Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка. Першою відбудеться зустріч із Зеленським: о 15:00 за місцевим часом. Далі запланована розмова із Порошенком.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Очередь теперь Педрошенко такое кино снять, что все с ним хотят сфотографироваться.. Педро в принципе как обычно это в фотошопе нарисует)))
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Чим смерділо?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Станкевичус Лілія,с какой целью интересуешься?
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Smith Lera
Smith Lera
Дівчинці, навіть не втямки, що при призедентові зе далі московії їй не полетіти.
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Городецкий Сергей
Городецкий Сергей
Smith Lera, Откуда такая уверенность и кто сказал что у Зе не проевропейский курс?
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