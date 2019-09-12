За що голосуємо? "Слуги народу" осоромилися через просте запитання. Відео

Журналістка Дарина Щаслива запитала в народних депутатів у кулуарах Верховної Ради про порядок денний.
Парламентарі не змогли відповісти, за які законопроєкти будуть голосувати (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
"Ви знаєте, я зараз вам не готовий сказати. Ще буду переглядати порядок, ще раз перечитувати. Тому що буквально вчора отримав повістку дня", – відповів народний депутат Сергій Нагорняк із партії "Слуга народу".
Журналістка Дарина Щаслива в Раді
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання.
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