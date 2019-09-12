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12 вересня • оновлено в 14:41
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За що голосуємо? "Слуги народу" осоромилися через просте запитання. Відео

5.8т Читати матеріал російською

Журналістка Дарина Щаслива запитала в народних депутатів у кулуарах Верховної Ради про порядок денний.

Парламентарі не змогли відповісти, за які законопроєкти будуть голосувати (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Ви знаєте, я зараз вам не готовий сказати. Ще буду переглядати порядок, ще раз перечитувати. Тому що буквально вчора отримав повістку дня", – відповів народний депутат Сергій Нагорняк із партії "Слуга народу".

Журналістка Дарина Щаслива в Раді

Журналістка Дарина Щаслива в Раді

Скріншот відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а зачем им знать "за что", им нужно знать "куда давить". Они же - СЛУГИ!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальные служебные кнопкодавы...
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