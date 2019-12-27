"За рік-два!" У Держдепі США заговорили про швидке повернення Донбасу

Проблему тимчасової окупації Росією територій Донецької і Луганської областей можна вирішити протягом одного-двох років.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Водночас зазначив, що з анексованим Кримом так швидко не вдасться, повідомляє Kyiv Post.

"Думаю, щодо Донбасу можна вирішити. Українці можуть дійти до угоди, за якою росіяни за певних умов підуть із Донбасу через рік або два. Крим, думаю, це довгострокове питання", – сказав він.

Вільям Тейлор заявив, що Донбас Україні можна повернути за рік-два

За словами посла, проблема повернення Україні контролю над східним кордоном "буде важкою" для обох країн і їхніх громадян.

"Але там може бути золота середина (у випадку домовленостей. – Ред.). Або, може, росіяни готові передати кордон якійсь міжнародній силі. Це одне з рішень", – підкреслив Тейлор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що зведення стіни на кордоні з окупованих Донбасом є останнім планом для України, який може бути застосований лише в разі, якщо всі інші рішення не спрацюють.

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