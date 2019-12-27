Головна Новини
27 грудня • оновлено в 14:25
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"За рік-два!" У Держдепі США заговорили про швидке повернення Донбасу

2.4т
Читати матеріал російською

Проблему тимчасової окупації Росією територій Донецької і Луганської областей можна вирішити протягом одного-двох років.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Водночас зазначив, що з анексованим Кримом так швидко не вдасться, повідомляє Kyiv Post.

"Думаю, щодо Донбасу можна вирішити. Українці можуть дійти до угоди, за якою росіяни за певних умов підуть із Донбасу через рік або два. Крим, думаю, це довгострокове питання", – сказав він.

Новини
"Придністров'я-2": Тука оцінив ідею Зеленського щодо Донбасу

Вільям Тейлор заявив, що Донбас Україні можна повернути за рік-два

Вільям Тейлор заявив, що Донбас Україні можна повернути за рік-два

За словами посла, проблема повернення Україні контролю над східним кордоном "буде важкою" для обох країн і їхніх громадян.

"Але там може бути золота середина (у випадку домовленостей. – Ред.). Або, може, росіяни готові передати кордон якійсь міжнародній силі. Це одне з рішень", – підкреслив Тейлор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що зведення стіни на кордоні з окупованих Донбасом є останнім планом для України, який може бути застосований лише в разі, якщо всі інші рішення не спрацюють.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Діна Баронова
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
20
19
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Эти "год, максимум два" уже пять лет продолжаются. Х*хлы, вам не надоело? Проблема решится сама собой, если вы перестанете убивать своих же сограждан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
а что с проблемой оккупации британцами индийских земель?) или это как с крымом долгосрочный вопрос?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
кроме индийских еще и индейских земель)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А в течении скольких лет Техас вернут Мексике?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Захаров Дмитрий, года, даух..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги