"За путінським зразком": названо небезпеку більшості "Слуги народу" в Раді

Якщо партія "Слуга народу" зможе здобути однопартійну більшість, то це може призвести до утворення в Україні політичної системи путінського зразка.

Про це в коментарі телеканалу "Прямий" заявив політтехнолог Віктор Уколов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Партія "Слуга народу" намагається здобути однопартійну більшість. І якщо, не дай Боже, це станеться – у Зеленського буде сконцентрована вся влада в країні. Це може призвести до створення політичної системи путінського зразка, яка суперечить європейській традиції. І певною мірою ставить під сумнів наше європейське майбутнє. Тому що в Україні завжди була влада, яка складалася з різних політичних партій. Це нас відрізняло від Росії, гарантувало нам систему противаг і те, що президенти змінюються", – сказав Уколов.

"Слуга народу" zaxid.net

Він зауважив, що в Україні навіть за дев’ять днів до виборів президента не відомо, хто на них переможе. А в Росії ще до початку виборчої кампанії відомо, хто буде переможцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ідея Зеленського щодо так званої нової люстрації може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх. За його словами, перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів.

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