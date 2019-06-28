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За президента Порошенка основою зовнішньої політики був принцип "нічого про Україну без України" – "Європейська правда"

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На відміну від президента Володимира Зеленського, який демонструє байдужість до зовнішньополітичної діяльності, за Петра Порошенка принцип "нічого про Україну без України" був основою зовнішньої політики.

Про це написав у своїй статті "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна" редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Журналіст нагадав, що при вирішенні питань, пов’язаних з Україною, західні політики не вели жодних перемовин без присутності української сторони і особисто Петра Порошенка. "І на це погодилися усі наші партнери, включаючи німців, французів та американців. Київ знав про зміст усіх переговорів наших партнерів із Путіним та Лавровим та погоджував ключові сигнали, що на них звучали. Це обмежувало Захід у діях і, напевно, їм це не подобалося – але всі дотримувалися домовленостей", – пише Сидоренко.

Петро Порошенко

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Зараз, за президенства Володимира Зеленського, цей принцип "нічого про Україну без України" вже не є абсолютним, констатує редактор "Європейської правди". "Зміна влади в Україні стала зручним приводом відкинути формальності, що працювали за попереднього президента", – наголошує він.

Сергій Сидоренко вважає, що зараз вперше відбулися домовленості між Заходом і Кремлем про Україну "за її спиною".

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Основною причиною того, що Україну вивели за рамки переговорного процесу, журналіст називає байдужість Зеленського до зовнішньої політики. "Протягом місяця у владі Володимир Зеленський зробив чимало, щоби довести всім – і дипломатам, і експертам, і суспільству – що він прагне бути першим в українській історії президентом, якому загалом байдужа зовнішня політика. Попри те, що вона є однією з його основних функцій", – йдеться у статті редактора "Європейської правди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні на саміті G20 в Осаці відбулася зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. Як повідомив Білий дім, крім інших питань вони обговорили ситуацію в Україні.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Н Олег
Н Олег
смердячий труп хряка не даёт покоя активистам галиции ... шо бы не делал Зеля -- всё плохо, и с макароном плохо встретился, фрау ваще чуть не уморил на церемонии ... на трампеца ваще фyй забил -- не требует отчёта о встречах на G20... то ли дело хряк -- прям попёр на обаму раскинув руки, еле тот увернулся ...
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Столько хорошего сделал, что пинка под зад от собственного народа получил
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Mega Death
Mega Death
Петя забыл, как кого-то в Женеве просили за дверью постоять , пока , надобность в нем не наступит)))) Наивные селяне до сих пор не могут поверить, что являются лишь пешкой в большой геополитической игре.
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