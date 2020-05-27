"За Порошенка штурмували Слов’янськ, а за Зеленського – музеї": співглава "ЄС" відповів на провокацію ДБР

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що незаконне захоплення приміщення Музею Гончара, яке здійснили співробітники ДБР, відбувалося під особистим контролем президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав на брифінгу біля стін музею. Він повідомив, що учасники штурму проводили неодноразові переговори із керівництвом. Більш того, Зеленський, за словами Герасимова, сам телефонував до ДБР, ймовірно, віддаючи накази.

"Дуже боялися відповідальності за злочинні дії щодо порушення українських законів і доповідали про це наверх. І через це особисто Зеленський опустився до того, що не менше 6 разів телефонував до ДБР, наскільки я розумію, з наказами злочинно порушувати закон", – зазначив Герасимов.

"Вчора Зеленським була перейдена чергова червона лінія. Я б хотів звернутися до українців: те, що вчора без рішення суду злочинно ламали двері в національний музей означає те, що вони хочуть без рішення суду злочинно ламати двері до оселі кожного українця. Вперше за багато років це сталося і дуже стрімко повертаються часи Януковича. Бо спецназ за Порошенка штурмував Слов’янськ, а спецназ Зеленського штурмує музеї", – наголосив Герасимов.

Співголова "Європейської солідарності" подякував усім, хто висловив своє обурення діями силовиків, а також журналістам, які висвітлювали це в режимі реального часу і навіть зазнали травм внаслідок силових дій представників ДБР.

"Вчора був ганебний день української правоохоронної системи, це був ганебний день особисто президента Зеленського. Але можливо ще є шанс виправити. Для цього перше, що треба зробити – особисто Зеленському вибачитися перед директором музею Петром Івановичем Гончаром. Особисто вибачитися перед журналістами, яких вчора побили. І перестати порушувати закон", – сказав політик.

Він також звернувся до спікера ВРУ Дмитра Разумкова із вимогою його жорсткої реакції на злочинні дії, які відбулися в музеї Гончара.

"Також ми вимагаємо терміново зібрати комітет зі свободи слова, який має засудити злочинні дії ДБР по побиттю журналістів. Ми вимагаємо терміново зібрати комітет з гуманітарної інформаційної політики, який має засудити дії, коли без жодних рішень, без жодних аргументів, без жодних документів ламаються двері в національний музей. І ми вимагаємо терміново зібрати комітет з правоохоронної діяльності, який має розглянути ситуацію з поведінкою так званих слідчих ДБР, які не показували документів, які не представлялися, які застосовували фізичну силу і які ламали двері в Національний музей", – наголосив Герасимов.

Він звернув увагу, що за наказами Зеленського силовики намагаються вже рік знайти будь-що проти Порошенка, але їм це не вдається.

"За рік вони перелопатили всі попередні 5 років, але всі 15-17-18 справ виявилися мертвонародженими. І це вже не ми – вони самі про це говорять. Такою самою мертвонародженою буде і ця справа", – заявив Артур Герасимов.

"Учора нищився міжнародний авторитет України, нищилась українська демократія, нищились права людини через сліпу ненависть, злобу і страх однієї людини. Володимире Олександровичу, не треба боятися. Ваш ворог сидить у Кремлі. І вам треба об’єднувати країну, а не роз’єднувати її", – закликав Герасимов.

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П'ятого президента України навіть викликали з цього приводу на допит – за допомогою записаного слідчим відеоролика, а не так, як це передбачено чинним КПК.

У відповідь Порошенко 26 травня відкрив у Музеї Гончара виставку картин, що належать його родині.

Під час проведення виставки в приміщення увірвалися люди в масках, які представилися співробітниками ДБР: ЗМІ повідомляли про постраждалих в результаті штурму.

Після штурму ГБР з музею зникли виставлені в окремій вітрині документи, що підтверджують законність придбання картин Порошенком.

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