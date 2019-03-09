За подіями 9 березня стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі – БПП "Солідарність"

Події, які відбулися 9 березня в Києві і Черкасах, не можуть залишитися без належної політичної оцінки і без відповідних рішучих дій з боку правоохоронних органів.

Маємо справу із черговою спробою занурити Україну в хаос. Агресор та реваншисти протягом п’яти років намагалися та намагаються використати для цього будь-які засоби: кидання гранат у нацгвардійців, провокування на вулицях Києва сутичок з правоохоронцями, блокування вулиць, тощо. Саме такого відеоряду традиційно прагне російська машина пропаганди. Все з однією метою – повалення демократичної проєвропейської влади, повідомляє прес-служба "БПП "Солідарність".

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За подібними акціями стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі. Увесь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною та незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини. Всіх, хто прагне на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство та залити наші вулиці кров’ю українців, мають зупинити рішучі дії правоохоронних органів.

Ми вимагаємо покарати учасників нападу на поліцейських у Києві та на мирне зібрання громадян в Черкасах та зупинити провокації, які чиняться проти нашої державності.

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