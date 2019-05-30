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"За пляшку віскі": Піскун зробив несподівану пропозицію Гройсману

1.6тЧитати матеріал російською

Тричі генеральний прокурор України і глава Союзу юристів Святослав Піскун запропонував прем'єр-міністру Володимиру Гройсману бути його радником.

"Якщо Гройсман буде виставляти мені могорич, я буду радити. Навіть без грошей", – заявив Піскун в ефірі ObozTV.

Екс-генпрокурор наголосив, що він "дорого коштує як радник" і з ним "треба домовлятися".

На уточнююче запитання, скільки коштує його порада, Піскун відповів: "Пляшка як мінімум. І хорошого віскі. Я п'ю віскі, яке називається, наприклад, Glenmorangie. Я його люблю. Воно недорого коштує, ну відносно".

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Юрист не виключив, що відмова Верховної Ради відправити прем'єр-міністра у відставку була вірним рішенням.

"Ось президент (Володимир Зеленський. – Ред.) сказав: напиши заяву, йди у відставку. А Гройсман:" Єсть, товариш президент! Я пішов у відставку". Питання: а яке відношення має президент до Гройсману? Він його призначає, чи що? Чи зарплату виписує?" – поцікавився він.

При цьому Піскун нагадав, що Зеленський подав свою пропозицію в такому вигляді: "хто не здатний і не може, нехай пише заяву про відставку".

"Що зробив Гройсман? Підтвердив слова президента, що він не здатний і не може. Взяв і написав. Це розумно? Ні", – впевнений колишній генеральний прокурор.

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kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Святослав ПіскунВолодимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада Україниполітика
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Чан Джеки
Чан Джеки
дасс мы как украинцы несрстоимся.вот такие чмошники гутарят кому даст совет.то дас мы войну проиграем .а можа его на плаху етого прокурора а я отрублю ему че ненати.
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