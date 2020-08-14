За "плівки Порошенка" з Деркачем розрахувалися "Енергоатомом", – Ар'єв

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв заявив, що з Андрієм Деркачем розрахувалися за публікації так званих "плівок" про розмову Петра Порошенка та Джо Байдена, повернувши йому контроль над НАЕК "Енергоатом".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. До цього, за словами Ар'єва причетний юрист Герман Галущенко, нібито похресник Деркача, якого призначили на посаду віцепрезидента компанії.

"Це той самий Галущенко, який в 2013 році, при Януковичі, вже очолював юридичний підрозділ "Енергоатому". Правда, недовго, десь пів року, однак встиг за цей час програти суд на користь російських фірм, яким українська атомна генерація заплатила 28 мільйонів доларів за штучно нараховані борги. Рішення приймалося в Санкт-Петербурзі, в російському Арбітражі", – написав Ар'єв.

На переконання нардепа, повернення людини Деркача в "Енергоатом" стало своєрідним "гонораром" за публікації фейкових "плівок".

"Якщо згадати, що в 2000-х Деркач вже намагався взяти всю атомну енергетику під контроль, щоб потім її приватизувати, то стає зрозуміло, навіщо зараз "Енергоатом" фактично доводять до банкрутства. Тоді при президентстві Ющенка вдалося зупинити цей сценарій. В уряді фінансові зловживання Деркача оцінювали в 3,6 млрд грн. І ось – друге пришестя Деркача", – підкреслив політик.

За словами нардепа, призначення Василя Володіна головою Київської ОДА – "це теж частина схеми "заходу" Деркача в атомну енергетику". Адже саме Київської області належить Чорнобильська зона відчуження. Тут спільно з американською компанією Holtec International реалізується ключовою для скорочення "атомної" залежно від Росії проект – Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

"Об'єкт повинен бути введений в експлуатацію до кінця року, але після відставки з поста президента "Енергоатому" Недашковського з грудня 2019 роботи на будівництві практично зупинені. Таким чином Росія знову посилює свої позиції на ринку атомної енергетики України. Таким чином з-за відсутності власного централізованого сховища України змушена щороку витрачати до 200 млн доларів США на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії. На держпідприємство "Ізотоп", яке займається іонізуючими джерелами випромінювання, теж ніби завели людей Андрія Деркача", – додав Ар'єв.

"Загалом, картина жахлива. Деркач отримав нормальну таку компенсацію за сфальсифіковані плівки і підрив позицій України. Йому, людині близькій до РФ, байдуже, що його прізвище фігурує у звіті американської контррозвідки. А ось Україна отримала лише неприємності зі стратегічним партнером", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відомий проросійськими поглядами народний депутат Андрій Деркач вийшов на пресконференцію з черговою "порцією" плівок, на яких, зокрема, зафіксовані, як він запевнив, переговори тодішнього президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, на яких співрозмовники в дружній манері обговорюють "мінські домовленості".

Порошенко назвав цей запис "грубо змонтованим фальсифікатом".