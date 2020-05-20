За "плівками Деркача" може стояти ЦРУ: джерело назвало мету "зливу"

Так звані "плівки Деркача" про розмову між п'ятим президентом України Петром Порошенком і колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела у спецслужбах. За їхніми словами, президентів з'єднують офіцери зв'язку і їхні розмови записуються, проте подібних "зливів" в історії не було. Була лише публікація Білим домом стенограми розмови президента США Дональда Трампа і глави Української держави Володимира Зеленського.

Як стверджують джерела, оприлюднення цих аудіозаписів українському політику може свідчити про те, що за цією грою стоять високопосадовці ЦРУ.

"Виходячи з того, що ЦРУ керують республіканці, а ФБР – демократи, можна зробити висновок, що "злив" так званих "плівок Деркача" робився для нового витка протистояння між республіканцем Трампом і демократом Байденом", – пояснило джерело.

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