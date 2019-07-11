У Донецькій області в багатьох містах і селах гостро постала проблема з водою: з ініціативи прем'єр-міністра Опозиційного уряду Бориса Колеснікова в регіоні стартувала програма з відновлення резервних свердловин.

Одну з перших – пробурили в декількох кілометрах від села Яблунівка в Костянтинівському районі. Незабаром тут з'явиться новий водогін, і село буде забезпечене водою, інформує пресслужба "Опозиційного блоку".

За словами Колеснікова, вирішивши проблему з водою, можна стимулювати розвиток садівництва і городництва.

Борис Колесніков Пресслужба "Опозиційного блоку"

"Цілком можна говорити про майбутнє сільхозпереробки, а значить – розвиток малого і середнього бізнесу", – підкреслив опозиційний прем'єр.

Колесніков нагадав, що за радянських часів в Донецькій області було прокладено центральне водопостачання не тільки в містах, але і в селах.

"У зв'язку з цим свердловини, які живили села водою, були заглушені. Існував центральний водогін, і проблем не було. Але за минулі роки ніхто не вклав ні копійки в модернізацію системи – все згнило. Води в селах знову немає. Тому ми вирішили допомогти селянам і відновити резервне водопостачання", – розповів опозиціонер.

На думку Колеснікова, центральне водопостачання неперспективне на великих відстанях.

"За водогонами необхідно постійно доглядати. Якщо є резерв і вода знаходиться не зовсім глибоко, значить, у нас є, як мінімум, запасний варіант, який буде забезпечувати людей водою", – підкреслив він.

Колесніков додав, що з перспективою росту економіки з'явиться можливість відновити і центральний водогін.

Техніка Пресслужба "Опозиційного блоку"

Борис Колесніков Пресслужба "Опозиційного блоку"

Жителі села Пресслужба "Опозиційного блоку"

Жителі села Пресслужба "Опозиційного блоку"

"Є кілька речей, які необхідно зробити обов'язково. Це стосується будівництва другої черги каналу Дніпро-Донбас. Таким чином можна буде викорінити всі проблеми з водою північно-західного Донбасу. Що стосується Маріуполя і прибережних територій, то можна запозичити досвід Флориди і ОАЕ, які беруть воду з опріснювальних заводів. Так, це дорого, але це викорінює проблему раз і назавжди, тому що джерела світового океану не мають меж. У такому випадку і промисловість, і сільське господарство, і місцеві жителі будуть відчувати себе впевнено", – підсумував прем'єр-міністр Опозиційного уряду.

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