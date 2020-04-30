За перевезення "гуманітарки" Зеленського заплатили вище за ринкову ціну

Юрій Сергієнко Розслідування 20:54, 30.04.2020 Оновлено: 21:13, 30.04.2020

За перевезення вантажу нібито гуманітарного вантажу з Китаю до України комерційні компанії заплатили вище за ринкову вартість.

Відповідний платіжний документ опублікував Telegram-канал "Джокер". У ньому видно, що оплату на український рахунок авіакомпанії SkyUp зробила компанія "Діловар".

"Це означає що комерційні компанії оплатили SkyUp за перевезення вантажу з розрахунку 1250$ за кубічний метр при ринковій вартості на той момент від 500$ до 900$. По-моєму, це прекрасно, неправда, Кирило Тимошенко?" – сказано в повідомленні.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені документи про гуманітарні рейси з Китаю до України, частина товарів в яких виявилася комерційного призначення. Це є порушенням, оскільки комерційна перевезення не може здійснюватися по дипломатичних каналах.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Росія – агресорка: парламент ухвалив важливу постанову й закликав до продовження санкцій

За 300 метрів по 2 тисячі гривень: на українсько-польському кордоні обдирають заробітчан

Хочете вдарити по добровольцях? Обламаєтесь!

На Полтавщині медичку судили за викривальне відео з лікарні в розпал COVID-19

Росію не покликали в Берлін на 75-річчя закінчення війни: дійшло до скандалу