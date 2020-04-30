За перевезення вантажу нібито гуманітарного вантажу з Китаю до України комерційні компанії заплатили вище за ринкову вартість.

Відповідний платіжний документ опублікував Telegram-канал "Джокер". У ньому видно, що оплату на український рахунок авіакомпанії SkyUp зробила компанія "Діловар".

"Це означає що комерційні компанії оплатили SkyUp за перевезення вантажу з розрахунку 1250$ за кубічний метр при ринковій вартості на той момент від 500$ до 900$. По-моєму, це прекрасно, неправда, Кирило Тимошенко?" – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені документи про гуманітарні рейси з Китаю до України, частина товарів в яких виявилася комерційного призначення. Це є порушенням, оскільки комерційна перевезення не може здійснюватися по дипломатичних каналах.

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