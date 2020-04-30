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30 квітня • оновлено в 21:36
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За перевезення "гуманітарки" Зеленського заплатили вище за ринкову ціну

8.1т
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За перевезення вантажу нібито гуманітарного вантажу з Китаю до України комерційні компанії заплатили вище за ринкову вартість.

Відповідний платіжний документ опублікував Telegram-канал "Джокер". У ньому видно, що оплату на український рахунок авіакомпанії SkyUp зробила компанія "Діловар".

"Тимошенко, це прекрасно!" За перевезення "гуманітарки" Зеленського заплатили вище за ринкову ціну

"Це означає що комерційні компанії оплатили SkyUp за перевезення вантажу з розрахунку 1250$ за кубічний метр при ринковій вартості на той момент від 500$ до 900$. По-моєму, це прекрасно, неправда, Кирило Тимошенко?" – сказано в повідомленні.

"Тимошенко, це прекрасно!" За перевезення "гуманітарки" Зеленського заплатили вище за ринкову ціну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені документи про гуманітарні рейси з Китаю до України, частина товарів в яких виявилася комерційного призначення. Це є порушенням, оскільки комерційна перевезення не може здійснюватися по дипломатичних каналах.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
давненько не слышно было о джокере,буду за него госовать
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