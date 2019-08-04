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"За переговори – до в'язниці!" У Росії нервово відповіли людині Зеленського

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Введення в Україні кримінального покарання за несанкціоновані переговори з Росією "погіршать діалог" між країнами.

На це поскаржився член Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов в коментарі RT, уточнивши, що не розуміє сенсу ініціативи майбутнього депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Богдана Яременка.

"Це не дуже виразна ініціатива, тому що якщо йдеться про міждержавні переговори, то це в будь-якому випадку роблять особи уповноважені. Не дуже зрозуміло, що мається на увазі під словом "переговори". Переговори можуть бути з різних питань, кожен раз це регулювати кримінальним кодексом, вводити систему покарань досить проблематично", – сказав він.

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Сенатора також образило словосполучення "сепаратні переговори", що було вимовлено Яременком.

Путін, Медведчук, Зеленський

Путін, Медведчук, Зеленський

"Все такого роду ініціативи дуже часто "погано тхне", тому що припускають зовсім інше. Що розуміється під сепаратними переговорами? По натяку зрозуміло, що не можна буде представникам партій вести переговори з представниками влади Росії з політичних та економічних питань", - поскаржився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яременко заявив, що потрібно внести зміни до Кримінального кодексу про ведення сепаратних переговорів без належних повноважень держави, тому що Україна воює з Росією, а в країні треба навести порядок.

До цього в команді "Слуги народу" запропонували прийняти зміни до Конституції і проголосувати за введення національної автономії для окупованого Криму.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Партія "Слуга народу"
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ввести им наказание, как ссылка в Магадан по УК Украины. Если очень хотят, то пусть ведут переговоры, но только с Магадана.
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