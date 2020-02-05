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7 лютого • оновлено в 09:47
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

За Національними заповідниками України досі наглядає команда Азарова-Януковича?

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Поки іноземці, грантожери і єврооптимісти б`ються за посади із чималенькою оплатою у Наглядових радах Державних корпорацій, Наглядові ради Національних заповідників з 2011 року очолюють фанати Путіна і Януковича!

Так всі Національні заповідники Черкащини – від Канева до Чигирина досі опікує сумновідомий партійний і мисливський друг Януковича Тулуб;

Софію Київську – фанат Путіна і Кіріла Толочко;

Хортицю – віце-прем`єр уряду Азарова Слаута;

Києво-Печерську лавру – “тамада” Януковича Кулиняк;

Переяслав – голова Київської ОДА часів Азарова-Януковича Присяжнюк.

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Я від імені оргкомітету акції “7 чудес України” звертався до прем`єрів Яценюка і Гройсмана, але за 5 років Мінкультури так і не змінило склади наглядових рад, хоча керівники Заповідників десятки разів зверталися до уряду.

Сьогодні об`єднане міністерство, яке напевно знову буде роз`єднане, певно й не знає, що наглядові ради заповідників очолюють фанати Путіна, друзі Азарова-Януковича і ті, хто вже давно помер?

Саме тому, хтось підкидає Зеленському і молодим технократам в Уряді ідею про Діснейленд на Хортиці чи інші неадекватні або просто шкідливі проекти в гуманітарній сфері.

Не знаєте що робити – розпочніть хоча б із формування нових наглядових рад, де на громадських засадах будуть працювати знакові вчені і громадські діячі, меценати, всі ті, хто люблять Україну і до глибини душі, і до глибини власної кишені.

Для підтвердження пропоную переглянути постанову КМУ від 2011 року: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/123-2011-%D1%80

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Nayden Serg
Nayden Serg
Коля, ты лучше объясни почему тебя никто не слышит, ни Яценюк ,ни Гройсман, ни Гончарук.?
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Waix Alex
Waix Alex
Гнать нужно этих прокремлевских недобитков Януковича!
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Роздобудько Тарас
Роздобудько Тарас
От Микола справжній патріот і дає чудові поради) Зеленському варто прислухатися
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