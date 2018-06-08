"За нас воювати не будуть": у Гройсмана розповіли, як звільнять Донбас

Україна зможе повернути Донбас тільки поступово і з використанням миротворців, в той же час Захід шукає варіанти "заморозки" конфлікту.

Про це OBOZREVATEL повідомив постійний представник Кабінету міністрів у парламенті, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко.

"Альтернативи введенню миротворців і поступовому, скажімо так, відновлення територіальної цілісності України немає. Скажемо відверто - ніхто не дасть нам літаки і танки, і ніхто за нас воювати не буде", - пояснив Денисенко.

За його словами, Франція і Німеччина хотіли б "заморозити" конфлікт.

"Чи намагаються Меркель і Макрон знайти конфігурацію, при якій можна буде, скажімо так, заморозити конфлікт на території України? Так, вони її шукають і будуть шукати. Чи будуть вони при цьому відстоювати інтереси "Північного потоку-2" або інші вигідні їм потужні бізнес-проекти? Так, будуть. Але протягом останніх чотирьох років ми неодноразово чули, як нас "зливає" Захід. І все ж це поки не "злив", - підсумував Денисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , канцлер Німеччини Ангела Меркель провела переговори з Путіним по Україні.