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За мільйони доларів: Смешко продав місця у своїй партії

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Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко продає місця у своїй політичній силі за захмарними цінами. Більш того, рекламу він розміщує навіть в газеті безкоштовних оголошень.

Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook журналіст Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись одразу на кілька джерел.

"Ціни трохи "кусаються". Ось нинішній депутат від БПП Олександр Домбровський придбав собі місце в прохідному списку партії "Сила і честь" за $3 мільйони. А за прохідне місце колишнього глави митниці Макаренка його спонсорам – Хомутинніку і Фуксу – довелося поторгуватися. Почали з $3 млн, зійшлися за півтора", – пише вона.

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Ігор Смешко

Ігор Смешко

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Василевська-Смаглюк додала, що в цілому Хомутиннік нібито купив 15 прохідних місць, що обійшлося йому в $15 мільйонів. Касиром партії Смешка, за даними джерел, є дехто Сацюк. "Ось тобі і сила, ось тобі і честь... Цікаво, як будуть відбивати гроші", – підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
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