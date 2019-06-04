За мільйони доларів: Смешко продав місця у своїй партії

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко продає місця у своїй політичній силі за захмарними цінами. Більш того, рекламу він розміщує навіть в газеті безкоштовних оголошень.
Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook журналіст Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись одразу на кілька джерел.
"Ціни трохи "кусаються". Ось нинішній депутат від БПП Олександр Домбровський придбав собі місце в прохідному списку партії "Сила і честь" за $3 мільйони. А за прохідне місце колишнього глави митниці Макаренка його спонсорам – Хомутинніку і Фуксу – довелося поторгуватися. Почали з $3 млн, зійшлися за півтора", – пише вона.
Ігор Смешко
Бізнес.медіа
Василевська-Смаглюк додала, що в цілому Хомутиннік нібито купив 15 прохідних місць, що обійшлося йому в $15 мільйонів. Касиром партії Смешка, за даними джерел, є дехто Сацюк. "Ось тобі і сила, ось тобі і честь... Цікаво, як будуть відбивати гроші", – підсумувала журналістка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після висунення Смешка на вибори президента України спливла інформація про гучні скандали, в яких він замішаний.
Наприклад, стало відомо, що він тримає на банківських рахунках $121,8 тис., €112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $270 тис. готівкою. Крім того, Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).
Екс-голова СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчука напередодні президентських виборів 2004 року.
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