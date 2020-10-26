За крісло мера Житомира Сухомлин побореться з кандидатом від Зеленського: дані екзитполу

Жителі Житомира не змогли обрати мера міста в першому турі місцевих виборів, які пройшли в неділю, 25 жовтня.

Про це було сказано в заяві міського осередку "Слуги народу" в Facebook відразу ж після закриття виборчих дільниць.

За даними екзитполу, лідирує на виборах чинний глава Житомира Сергій Сухомлин, який представляє партію "Пропозиція" і набрав 42% голосів.

Представники президентської партії заявили, що в другому турі йому складе конкуренцію ректор університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов, який представляє "Слугу народу" і набрав 23% голосів.

Як писав OBOZREVATEL, мережу вразили фото кабінок для голосування в Житомирі, які члени комісії були змушені робити самі з килимів, ганчірок та інших засобів.