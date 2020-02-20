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21 лютого • оновлено в 16:33
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
Таможня дає добро Всі статті автора

За контрабанду на Закарпатской таможне задержали дипломата

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Здравствуйте друзья, начинаю публиковать свои интересные очерки о событиях в нашей родной украинской таможенной службе.

И вот первая интересная информация, согласно данных моих источников в пограничной службе Украины, областное подразделение БКОЗ СБУ в Закарпатской области заранее сообщило пограничникам о возможном контрабандном вывозе через таможенную границу Украины табачных изделий в автомобиле с дипломатическими номерами.

И действительно 9 февраля, на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Игнатко на внедорожнике Toyota Landcruiser 200 с номерными знаками DP 345006.

После предложения добровольно предоставить к осмотру автомобиль, гражданин Украины Игнатко отказался проходить осмотр и предоставил удостоверение почетного консульства Латвийской республики в Ужгороде, которое вызвало у сотрудников поста подозрения, что оно поддельное.

В ходе проверки дипломатического паспорта установлено, что документ был неустановленного образца и не выдавался департаментом государственного протокола МИД Украины.

Сотрудники ДПС с применением физической силы провели осмотр в авто и нашли там 5 ящиков табачных изделий торговой марки NZ с акцизной маркой Республики Беларусь. Их перевозили в четырех дорожных сумках. Всего Игнатко перевозил 6550 пачек сигарет.

В отношении Игнатко, составлен административный протокол, партия контрабандных сигарет конфискована и подлежит уничтожению.

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Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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