Народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко влаштував лайливу суперечку з колегою із "Батьківщини" Олексієм Кучеренком просто в залі Верховної Ради.

Відео інциденту опублікував на своєму YouTube-каналі сам Кучеренко. Конфлікт почався з того, що парламентар звернувся до віцеспікера Руслана Стефанчука з проханням втихомирити одного з тих, хто ліз у бійку з нардепами біля трибуни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви можете цього дебіла бородатого заспокоїти? Чим він там займається, качок цей? Він якийсь дружинник?" – обурився Кучеренко.

Ткаченко і Кучеренко Скріншот відео

Після цього до нього підійшов Ткаченко і почав перебивати. Кучеренко заперечив опонентові, зазначивши, що він звертається не до нього. Член "Слуги народу" перейшов на хамство.

"Ваш час сплив! Їдьте в санаторій, у "Трускавець", відпочивайте", – покепкував Ткаченко, натякаючи на вік співрозмовника.

Кучеренко не стерпів такого тону і відповів колезі образою. "Ви клоуни малолітні", – вгамував Ткаченка представник "Батьківщини".

Така відповідь розлютила нардепа від президентської партії, і він зірвався на особисті погрози. "Зараз за клоуна, бл*дь, п*зди отримаєте, зрозуміли?!" – скипів Ткаченко.

Кучеренко ж усміхнувся, зазначивши, що хоче на це подивитися. "Ви щойно матом мене облаяли", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 лютого у Верховній Раді України влаштували масові бійки через можливе голосування за законопроєкт про ринок землі. На кадрах першої сутички лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заблокувала місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, а опозиція – усю президію Верховної Ради.

Також на кадри потрапили і сутички між представниками "Батьківщини" Сергієм Власенком та Іваном Крульком із нардепами від "Слуги народу".

Пізніше ситуація знову загострилася. У силове протистояння вступили члени "Батьківщини", "Слуги народу" і позафракційні нардепи.

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