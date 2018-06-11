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"За гроші Росії": Бондаренко поскаржилася Бундестагу на "кулі в потилицю" в Україні

4.9тЧитати новину російською

Колишній народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко в ході слухань в німецькому Бундестазі розповіла про політичних в'язнів в Україні, утиски свободи слова і масову втечу людей з країни.

Про це написала у своєму Facebook народний депутат Вікторія Сюмар.

"Епоха Постправди для мене, це коли Олена Бондаренко в німецькому Бундестазі за російські гроші розказує про те, що в Україні лишилося "30 мільйонів" українців, що в тюрмах сидить 5!тисяч політичних в’язнів за "їх переконання", і кожен журналіст боїться отримати "пулю в затылок", - зазначила вона.

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Крім того, Бондаренко також поскаржилася на "цькування, підпали, погроми" і що українці масово тікають з країни і просять політичного притулку в США, Росії та навіть у Німеччині.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олена Бондаренко заявила, що в Україні немає демократії.

Особа
Олена Бондаренко
Місце
Україна
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