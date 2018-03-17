За два тижні: у "ДНР" придумали, як закінчити війну на Донбасі

Російський письменник Захар Прилепин, що воює на боці терористів "ДНР", придумав, як за два тижні можна закінчити війну на Донбасі.

За словами терориста, врегулювати ситуацію на сході України можна було б "стрімким чином", якби США "пішли у відпустку". Про це Прилепин заявив в інтерв'ю РІА "Новости".

"Якщо б Америка пішла на два тижні у відпустку, українська проблема була б вирішена стрімким чином. Не вся Америка, а частина, яка приймає рішення", - сказав терорист "ДНР".

За словами письменника, саме американці керують політичною ситуацією в Україні.

Захар Прилепин Комсомольська правда

"У нас же, розумієте, зв'язок з Донбасом, який ми спостерігаємо, він прямий: приїжджає якийсь американський радник, живе у Києві три дні, їде, а на четвертий день починається чергова провокація, виступ. Тут не треба гадати по кавовій гущі та по зірках, це дуже часто має просто прямі наслідки", - пояснив письменник.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Прилепин розкрив плани Росії на Україну.