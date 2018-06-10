За добу у Середземному морі врятували понад тисячу біженців

Італійська та марокканська берегові охорони, а також низка неурядових організацій врятували сотні біженців з Північної Африки.Під час проведення шести різних рятувальних операцій у Сердземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців. Про це "Лкарі без кордонів" повідомили у Twitter у неділю, 10 червня.

Один із гумових човнів, на яких пересувались біженці, розірвався, внаслідок чого 40 біженців потрапили у воду. Після порятунку загалом 229 осіб, рятувальники забрали на борт судна Aquarius іще 400 біженців, яких до цього врятувала італійська берегова охорона. Серед врятованих були 123 неповнолітні без супроводу, 11 дітей і семеро вагітних жінок. Їх доставили до Італії на кораблях німецьких благодійних організацій Sea-Eye та Sea-Watch.

Тим часом марокканська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців, які також пересувалися на човнах від північного узбережжя Африки до Європи. Серед врятованих - 28 жінок, 27 неповнолітніх та троє малих дітей. Марокканська сторона не уточнила походження врятованих.

За даними агенції з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex, з Лівії до Італії, попри значне скорочення потоків біженців, 2017 року прибули близько 120 тисяч мігрантів.