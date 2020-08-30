Автор "чуть поддутой корабельной сосны" и любитель посещать ресторан "Велюр" во время карантина, который ещё и глава партии Слуга народа, Александр Корниенко, решил объяснить, в чем причина падения рейтинга партии Зеленского. Судя по-всему, он не долго думал и ляпнул в присущей ему манере, что главная проблема в том, что львиная доля избирателей не была готова ждать изменений дольше 1 года. А еще, по его словам, нардепы монобольшинства не могут нравиться всем украинцам.

Начнём со второго аргумента. Я очень хочу посмотреть кому нравится насильник Иванисов, которого Зеленский привёл в ВР, как "слугу". Мне интересно, кто из украинцев симпатизирует Третьяковой, которая считает, что у этих самых украинцев дети низкого качества? Любопытно, кому из украинцев старшего возраста должен нравиться Брагар, рекомендующий нашим пенсионерам продавать собак для оплаты коммуналки? Хочу увидеть симпатии к "слуге" Яременко, который заказывал проституток, сидя в ВР, прямо во время сессии, и стал "звездой" мировых СМИ? За это он должен нравиться украинцам?

А вечно врущий Арахамия, каждый ляп которого – это либо брехня, либо скандал на международном уровне и который был главным лоббистом игорного закона под своего соседа, тоже должен нравиться украинцам? Или сам Корниенко после своих слов и последующего вранья, что он такого не говорил и это монтаж, может кому-то понравиться, кроме той самой корабельной сосны? Ей он видимо "нравится" по должностной необходимости.

Но слуги не хотят вспоминать это и многое другое, из-за чего они потеряли большую часть рейтинга и доверия. И, продолжая ляпать глупости и делая мерзости, они достаточно скоро окончательно обнулят себя.

А касаемо того, что украинцы не готовы ждать изменения более 1 года, то надо эти изменения проводить в течении этого года, а не работать на своих спонсоров или на себя. Потому что конец эпохи бедности продолжается лишь у олигархов, а весна прошла и посадки не наступили. А еще выяснилось, что можно перестать стрелять, но мир не наступит и потери с нашей стороны не прекратятся.

Но для Корниенко и монобольшинства это слишком сложно. Им проще обвинить украинцев, а не провести работу над предыдущими ошибками и признав их сделать выводы. В общем, туповатые, но хитрые временщики. Их суть понимает все больше людей, которые за них проголосовали. И это очень хорошо. Жаль только, что за это знание все платим потерей времени и возможностей, которые наверстать невозможно.

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