Вряд ли за турецкую недвижимость. Это повод. Несчастные полмиллиона долларов для должности главного налоговика страны — сущая мелочь.

Вон предшественнику вменяют в вину ущерб в 2 миллиарда, правда — гривень, да и то не могут доказать незаконность разрешения, которое он ОБЯЗАН был дать, а главным аргументом обвинения в течение полутора лет является количество томов и страниц в его деле, а оно за это время ничуть не сдвинулось, зато — какое звучание: МИЛЛИАРДЫ! Страна радостно затаила дыхание и не дышит в предвкушении торжества праведной кары уже 18 месяцев.

А тут — полная ерунда. Ну, купил. А кто из них не покупал?

Не, дело не в этом. А в том, что в предвыборный период его служба снова перестала признавать налоговый кредит (вдобавок возобновились старые проблемы с возмещением), причём массово, что превращает НДС в налог со всего оборота по ставке 20%, что дико даже для всё видевшей Украины, а потому грозит колоссальными электоральными потерями.

Оказалась нужна примерная порка. С угрозой уголовного наказания, хоть и не за это.

Но даже при таких финалах службы в качестве руководителя налоговой службы поток желающих им стать не иссякает. И даже проданный Продан снова баллотируется.

Если его возьмут опять туда же, значит — просто решили демонстративно попугать. Но народ жаждет большего.

Вот и заговорил низвергнутый о гонениях. Не его гонениях на бизнес, а власти — на него. Хотя появился он на своём посту после столь же не вполне ясного юридически увольнения прежнего главы налоговой. Как пришёл, так и ушёл; как его пришли, так его и ушли, какое уж тут гонение.

Просто надо чувствовать, в какие годы можно щемить-убивать малый и средний бизнес, а в какой год нельзя. Непрочувствование карается. Когда на носу выборы, нос надо держать по ветру, а не совать его повсеместно в законные и выстраданные налоговые кредиты. Особенно — глядя из Турции.