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Олександр Кірш
Олександр Кірш
Народний депутат УкраїниВсі статті автора

За что продан Продан?

7.2тЧитати матеріал російською

Вряд ли за турецкую недвижимость. Это повод. Несчастные полмиллиона долларов для должности главного налоговика страны — сущая мелочь.

Вон предшественнику вменяют в вину ущерб в 2 миллиарда, правда — гривень, да и то не могут доказать незаконность разрешения, которое он ОБЯЗАН был дать, а главным аргументом обвинения в течение полутора лет является количество томов и страниц в его деле, а оно за это время ничуть не сдвинулось, зато — какое звучание: МИЛЛИАРДЫ! Страна радостно затаила дыхание и не дышит в предвкушении торжества праведной кары уже 18 месяцев.

А тут — полная ерунда. Ну, купил. А кто из них не покупал?

Не, дело не в этом. А в том, что в предвыборный период его служба снова перестала признавать налоговый кредит (вдобавок возобновились старые проблемы с возмещением), причём массово, что превращает НДС в налог со всего оборота по ставке 20%, что дико даже для всё видевшей Украины, а потому грозит колоссальными электоральными потерями.

Оказалась нужна примерная порка. С угрозой уголовного наказания, хоть и не за это.

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Но даже при таких финалах службы в качестве руководителя налоговой службы поток желающих им стать не иссякает. И даже проданный Продан снова баллотируется.

Если его возьмут опять туда же, значит — просто решили демонстративно попугать. Но народ жаждет большего.

Вот и заговорил низвергнутый о гонениях. Не его гонениях на бизнес, а власти — на него. Хотя появился он на своём посту после столь же не вполне ясного юридически увольнения прежнего главы налоговой. Как пришёл, так и ушёл; как его пришли, так его и ушли, какое уж тут гонение.

Просто надо чувствовать, в какие годы можно щемить-убивать малый и средний бизнес, а в какой год нельзя. Непрочувствование карается. Когда на носу выборы, нос надо держать по ветру, а не совать его повсеместно в законные и выстраданные налоговые кредиты. Особенно — глядя из Турции.

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Автор
Олександр КіршОлександр Кірш
Тема
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Особа
Мирослав Продан
Місце
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