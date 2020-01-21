"За чий рахунок бенкет?" Українців розлютила "група підтримки" Зеленського в Давосі

У мережі з'явилося фото з представниками партії "Слуга народу", які вирушили на Всесвітній економічний форум у Давосі слідом за президентом України Володимиром Зеленським.

Його опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Серж Сергєєв. На знімку зображені глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія та інші члени монобільшості. Крім того, в салоні літака була і екснардепка Світлана Заліщук.

"Слуги Зе їдуть відпочивати до Швейцарії. Радощів повні штани. А війна ж не закінчилася", – написав автор фото.

Члени "Слуги народу" летять у Давос Facebook Сержа Сергєєва

Також скандальним знімком поділився політтехнолог Віктор Уколов, якого збентежила кількість осіб "супроводу" у президентській делегації.

"Зеленський вирішив здивувати інвесторів у Давосі кількістю чиновників. Крім президента й уряду, в Давос летять кілька десятків нардепів владної монобільшості. Сумнівна практика. Особливо з точки зору платників податків. Швейцарія й так недешева, а Давос в ці дні просто шалено дорогий", – написав він.

"Найцікавіше, що очолює делегацію президент, у якого, за словами прем'єра, в голові порожнеча. Причому про себе керівник українського уряду заявив, що він профан в економіці. І з ними міністр економіки, який називав себе дебілом. Всі разом вони проситимуть гроші для України", – із сарказмом додав Уколов, натякаючи на нещодавній скандал із "плівками" Гончарука.

"Слуга народу" полетіла у Давос

У коментарях під скандальним фото інші українці також не шкодували слів на адресу "слуг народу" й засудили їх за поїздку без будь-якої мети.

"Думаю, у них завдання зганьбити Україну. Боюся, що шапки Шевченка (чи як його там) нам здадуться квіточками", "Голова ВРУ запевнив, що депутати їдуть за власний рахунок. Мабуть, так само, як президент їздив до Оману", "Рейсовий літак чи, як бос – чартер?", "За чий рахунок бенкет?", "Зоопарк", "Бидломаса їде відпочивати", "Весело там у них. Як у іншому світі", "Для них війна й не починалася. А ось втомитися від неї й відпочити у Швейцарії – це ж обов'язково", – обурюються в мережі.

У свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що українські депутати відвідають Всесвітній економічний форум за свій рахунок. За його словами, місця в готелях Давосу заброньовані для 17 народних депутатів "від Слуги народу". Йдеться про голову фракції Давида Арахамію, першого заступника Олександра Корнієнка, заступницю Євгенію Кравчук, депутатів Дмитра Налуху, Святослава Юраша, Єлизавету Ясько та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новинський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

Нагадаємо, у 2019 році колишній кандидат у президенти України Ігор Шевченко жорстко осоромився в Давосі – він набрав безкоштовних шапок, які розповсюджувалися на вулиці.

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