За чесні вибори? Глава Одеської ОДА потролив Порошенка через звільнення

Глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов яскраво відреагував на рішення президента України Петра Порошенка звільнити його з посади.

Чиновник розмістив у Facebook своє фото з табличкою "Забезпечив чесні вибори. Відсторонений?" (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Степанов потролив ініціативу Порошенка, яка ймовірно, пов'язана з невдоволенням президента результатами голосування в Одеській області за кандидатів на пост глави держави.

Акція під хештегом #чесні вибори отримала підтримку і серед колег Степанова.

Його заступник Світлана Шаталова поділилася фото з написом: "За що відсторонили Степанова? #чесні вибори". З аналогічною табличкою зробили фото і інші співробітники ОДА.

Підтримав ініціативу і заступник директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитро Самофалов. "Для мене відсторонення як дуже неприємний грім серед ясного неба. Відсторонення одного з (а може і єдиного за багато років) кращих губернаторів", – написав він.

До акції протесту приєднався також глава Татарбунарської районної державної адміністрації Руслан Питак/

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степанов відмовився підписати заяву за власним бажанням, яку йому надав Порошенко, сказавши, що не розуміє підстав для звільнення. Наказ про відсторонення він не визнає і вважає незаконним, оскільки лише Кабмін має повноваження звільняти голів ОДА,

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!