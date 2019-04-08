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За чесні вибори? Глава Одеської ОДА потролив Порошенка через звільнення

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Глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов яскраво відреагував на рішення президента України Петра Порошенка звільнити його з посади.

Чиновник розмістив у Facebook своє фото з табличкою "Забезпечив чесні вибори. Відсторонений?" (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Степанов потролив ініціативу Порошенка, яка ймовірно, пов'язана з невдоволенням президента результатами голосування в Одеській області за кандидатів на пост глави держави.

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Акція під хештегом #чесні вибори отримала підтримку і серед колег Степанова.

Його заступник Світлана Шаталова поділилася фото з написом: "За що відсторонили Степанова? #чесні вибори". З аналогічною табличкою зробили фото і інші співробітники ОДА.

Підтримав ініціативу і заступник директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитро Самофалов. "Для мене відсторонення як дуже неприємний грім серед ясного неба. Відсторонення одного з (а може і єдиного за багато років) кращих губернаторів", – написав він.

До акції протесту приєднався також глава Татарбунарської районної державної адміністрації Руслан Питак/

Як повідомляв OBOZREVATEL, Степанов відмовився підписати заяву за власним бажанням, яку йому надав Порошенко, сказавши, що не розуміє підстав для звільнення. Наказ про відсторонення він не визнає і вважає незаконним, оскільки лише Кабмін має повноваження звільняти голів ОДА,

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Особи
Петро ПорошенкоМаксим Степанов
Місце
Україна
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
ой ну смешные же эти тролли.. да там каждого можно по 1-3 статьям если не посадить, так уволить точно. главу ОГА - несомненно... не нравится отсранение, начнет уголовное разбирательство...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Всех назначенцев Свинохряка На куй !! Всесте с сами Свинохряком,что даже и не пахло эти говном в Городе-Герое . Кстати таблетка памяти для бандер. После завтра, 75 лет освобождения Советскими войсками Одессы от фашистов
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Севченко Николай
Севченко Николай
А при чем тут выборы? В других областях губернаторов не увольняли. Что за подозрительная круговая порука? Видимо есть за что. Президент имеет право назначать и увольнять. Опять зраду на ровном месте делают.
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