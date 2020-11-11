За 8 місяців жодної копійки не виділено, щоб захистити українців від COVID-19
ХРОНОЛОГІЯ "БОРОТЬБИ" З COVID-19
Прем’єр-міністр Шмигаль (11 листопада 2020 р):
"Ще в серпні обласним адміністаціям було дано доручення забезпечити киснем 80% місць. В минулому місяці (жовтень 2020 р) на ці потреби ми спрямували 572 млн.грн.".
ТОБТО:
в березні в Україну “приходить” COVID;
в квітні - повний локдаун в Україні, зупинка всього і вся.
в квітні Уряд отримує 65 млрд гривень для подолання наслідків COVID;
АЛЕ:
у серпні (!!!!!) - ДОРУЧЕННЯ (!!!!!) В ОДА по забезпеченню лікарень киснем;
лише у жовтні (!!!!!!!) перші кошти на кисень пішли в області...
8 МІСЯЦІВ, КАРЛ!!!!!
8 МІСЯЦІВ - ПРО*РАНО ВЛАДОЮ!!!!!!!!
8 МІСЯЦІВ - ЖОДНОЇ КОПІЙКИ НЕ БУЛО ВИДІЛЕНО, ЩОБИ ЗАХИСТИТИ УКРАЇНЦІВ ВІД ХВОРОБИ!!!!!
І він це подає, як ВЕЛИЧЕЗНЕ ДОСЯГНЕННЯ ЗЕ-ВЛАДИ!!!
А тепер вони знов "закривають" всю країну на карантин!
МЕРЗОТНИКИ....
"Майстри спорту з подолання Covid”, с*ко!!!