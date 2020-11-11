ХРОНОЛОГІЯ "БОРОТЬБИ" З COVID-19

Прем’єр-міністр Шмигаль (11 листопада 2020 р):

"Ще в серпні обласним адміністаціям було дано доручення забезпечити киснем 80% місць. В минулому місяці (жовтень 2020 р) на ці потреби ми спрямували 572 млн.грн.".

ТОБТО:

в березні в Україну “приходить” COVID;

в квітні - повний локдаун в Україні, зупинка всього і вся.

в квітні Уряд отримує 65 млрд гривень для подолання наслідків COVID;

АЛЕ:

у серпні (!!!!!) - ДОРУЧЕННЯ (!!!!!) В ОДА по забезпеченню лікарень киснем;

лише у жовтні (!!!!!!!) перші кошти на кисень пішли в області...

8 МІСЯЦІВ, КАРЛ!!!!!

8 МІСЯЦІВ - ПРО*РАНО ВЛАДОЮ!!!!!!!!

8 МІСЯЦІВ - ЖОДНОЇ КОПІЙКИ НЕ БУЛО ВИДІЛЕНО, ЩОБИ ЗАХИСТИТИ УКРАЇНЦІВ ВІД ХВОРОБИ!!!!!

І він це подає, як ВЕЛИЧЕЗНЕ ДОСЯГНЕННЯ ЗЕ-ВЛАДИ!!!

А тепер вони знов "закривають" всю країну на карантин!

МЕРЗОТНИКИ....

"Майстри спорту з подолання Covid”, с*ко!!!

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