За 8 місяців НАБУ спромоглося лише на 2 допити і 1 обшук – адвокат Гладковського

"8 місяців триває слідство, а з паном Гладковський відбулось дві слідчі дії", - заявив адвокат експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець під час засідання суду по обранню запобіжного заходу.

За його словами, за цей період слідчі НАБУ провели допит і обшук у пана Гладковського.

Він наголосив, що останній раз виїжджав пан Гладковський за кордон і повернувся на початку жовтня цього року. Він також додав, що Гладковський готовий передати в суд закордонні паспорти, демонструючи, що не збирається виїжджати.

"Ми віддамо паспорти, якщо потрібно прямо тут. Не поїде пан Гладковський без паспортів за кордон. І наміру такого в нього не було. Він тільки нещодавно повернувся з-за кордону", - підкреслив він.

Крім того, адвокат підкреслив, що слідство помилилось у клопотанні до суду - просить арештувати пана Гладковського на 3 місяці, а закон допускає лише на 60 діб.

"Ми заперечуємо про задоволення клопотання в повному обсязі", - заявив адвокат. Він додав, що пан Гладковський спроможний забезпечити належну процесуальну поведінку при тому запобіжному заході, який пропонує захист - взяття на поруки.

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