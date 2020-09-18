З Юрченка роблять "цапа-відбувайла", щоб приховати корупцію в монобільшості, - Гончаренко

Кримінальне провадження проти народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка, якого підозрюють у корупції, - це не боротьба з корупцією, а намагання зробити його "цапом-відбувайлом". За скандалом з Юрченком хочуть заховати значно більшу корупцію у монобільшості.

Таку заяву під Офісом генерального прокурора зробив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Ви всі знаєте, є підозра, підписана Генеральною прокуроркою, де Юрченка підозрюють в хабарництві, що він за гроші реєстрував поправки до законів, лобіюючи бізнес-інтереси. Я хочу звернути увагу на те, що це абсолютно непоодинока історія", – зазначив Гончаренко.

Про інші відомі йому факти політичної корупції Гончаренко пообіцяв повідомити генерального прокурора Ірину Венедіктову особисто.

"Я підготував звернення від себе як народного депутата і офіційно вручу. Наприклад, Юрченко разом з Дубінським вдвох реєструють поправку до законопроекту про єдиний рахунок для сплати податків. Абсолютно технічний законопроект, гарний, правильний. Але перед другим читанням вони реєструють поправку, яка повністю переділяє ринок тютюнових виробів в Україні, яка каже, яка частина прибутку на ринку тютюнових виробів має йти виробнику, а яка у роздріб. Причому на користь роздрібу. Все це проводить через фінансовий комітет заступник голови комітету Холодов, теж "Слуга народу", який згідно даних журналістів має пряме відношення до роздрібної торгівлі тютюновими виробами в місті Києві", – нагадав Гончаренко.

Політик зауважив:через оборудки Холодова державний бюджет втратив 3 мільярди гривень акцизів, а Україна зіпсувала свій імідж перед інвесторами. І Зеленський був змушений ветувати цей закон.

"До болю схожі питання. Знову Юрченко, знову правка, знову комерційні інтереси, знову закон, який взагалі немає відношення до теми", – звернув увагу Гончаренко.

Іншим прикладом діяльності "слуг", яка дорого коштувала державі, Гончаренко вважає поправки Андрія Геруса.

"Давайте до цього нагадаємо історію з Герусом, коли він у закон про ядерну енергетику, технічний закон, вставив норму, яка дозволила імпортувати російську електроенергію в Україну. Теж перед другим читанням. Мені здається, що ця технологія внесення правок, які мають корупційну складову, обкатана не один, не два, на три, а може і не десять разів. Може ми не все і знаємо. І в цю гру грають одні і тіж самі люди, один і той же часто комітет – енергетичний. Я вважаю, що це має бути розслідувано", – наголосив Гончаренко.

Тож історія з хабарем для депутата від монобільшості Юрченка – неприпустима, але водночас – далеко не найстрашніша з тих корупційних історій, що пов’язані зі "Слугою народу".

"Юрченка зробили таким "цапом-відбувайлом", але історія не тільки про Юрченка. Навіть на тому відео він каже про "банкет из плюшек на 200 тысяч долларов" для всього комітету. Вибачте, а в цьому комітеті більшість зі "Слуги народу", в цьому комітеті і голова – "Слуга народу" Герус", – наголосив Гончаренко.

Він припустив, що справу Юрченка теж можуть "злити" під приводом "недостатніх доказів".

"Я хочу, щоб було системно розглянуто, що відбувається у Верховній Раді, саме в законотворчості, бо тут є, на мою думку, величезна корупція", – переконаний Олексій Гончаренко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що: