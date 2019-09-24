З Януковича зняли санкції ЄС: з'явилося пояснення суду

Європейський суд загальної юрисдикції (Люксембург) зняв персональні санкції проти українського президента-втікача Віктора Януковича, які були накладені в 2018 році.

Але водночас колишній гарант залишається під чинними санкціями до березня 2020 року, повідомляє ВВС.

На сайті суду опубліковано рішення, в якому вказано, що скасовуються санкції ЄС проти Януковича, які були введені в березні 2018-го лише на рік. Тобто в березні 2019-го термін дії цих санкцій вже закінчився.

"Суд анулює рішення від 5 березня 2018 року", – йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що суд ЄС вже декілька разів скасовував санкції щодо українських чиновників часів Віктора Януковича і до нього самого. У нинішньому рішенні вказується, що 5 березня 2018 року ЄС продовжив санкції стосовно Януковича, внісши зміни до початкового рішення про введення санкцій від 2014 року. І саме це рішення про санкції щодо Януковича скасував європейський суд.

У той же час санкцій, які ЄС ввів у березні 2019-го, це рішення не стосується і вони залишаються в силі.

Віктор Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича.

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