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24 вересня • оновлено в 15:47
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З Януковича зняли санкції ЄС: з'явилося пояснення суду

1.8т Читати матеріал російською

Європейський суд загальної юрисдикції (Люксембург) зняв персональні санкції проти українського президента-втікача Віктора Януковича, які були накладені в 2018 році.

Але водночас колишній гарант залишається під чинними санкціями до березня 2020 року, повідомляє ВВС.

На сайті суду опубліковано рішення, в якому вказано, що скасовуються санкції ЄС проти Януковича, які були введені в березні 2018-го лише на рік. Тобто в березні 2019-го термін дії цих санкцій вже закінчився.

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"Суд анулює рішення від 5 березня 2018 року", – йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що суд ЄС вже декілька разів скасовував санкції щодо українських чиновників часів Віктора Януковича і до нього самого. У нинішньому рішенні вказується, що 5 березня 2018 року ЄС продовжив санкції стосовно Януковича, внісши зміни до початкового рішення про введення санкцій від 2014 року. І саме це рішення про санкції щодо Януковича скасував європейський суд.

У той же час санкцій, які ЄС ввів у березні 2019-го, це рішення не стосується і вони залишаються в силі.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти українського президента-втікача Віктора Януковича.

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Особа
Віктор Янукович
Теги
санкции Європейський Союз
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это скорее тварям расейским надо. Эти скоты хоть где-то хотят "иметь успех"!)))
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
к0кёл к0кёссрачич, ты - д@бил?)))
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Махно Володимир
Махно Володимир
яныка уже ждут в Украине. "деревянный макинтош" уже пошит для него! овощ, поскорее прилетай. вэлком бэк!.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Махно Володимир, да х№ер он приедет... он от брошенного яйца падал в обморок от испуга...
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