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З військовими кораблями Росії і США сталася НП в океані: відео інциденту

2.4тЧитати матеріал російською

Військові кораблі Росії і США ледь не зіткнулися в західній частині Тихого океану. Обидві сторони звинувачують одна одну в тому, що трапилося.

Тихоокеанський флот Росії заявив, що крейсер USS Chancellorsville пройшов лише в 50 метрах перед кораблем "Адмірал Виноградов" (6:35 за київським часом). Про це повідомляє "ВВС Україна" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Російський корабель був змушений виконати "аварійне маневрування", щоб уникнути зіткнення. Однак американські військові звинувачують росіян, стверджуючи, що їх корабель несе відповідальність за інцидент.

З військовими кораблями Росії і США сталася надзвичайна подія в океані

З військовими кораблями Росії і США сталася надзвичайна подія в океані

Командир сьомого флоту США Клейтон Досс назвав росіян "небезпечними і непрофесійними", заявивши, що їх корабель "здійснив небезпечний маневр проти USS Chancellorsville".

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Він назвав російську заяву "пропагандою". Корабель "Адмірал Виноградов" підійшов на відстань в 15-30 метрів від USS Chancellorsville в Філіппінському море, повідомляють США.

З військовими кораблями Росії і США сталася надзвичайна подія в океані

З військовими кораблями Росії і США сталася надзвичайна подія в океані

Російський Тихоокеанський флот заявив, що інцидент стався на південному сході Східно-Китайського моря і додав, що вони відправили ноту протесту командуванню кораблями США.

У заяві сказано, що американський військовий корабель "раптово змінив напрямок і перерізав шлях" Адмірала Виноградову "всього за 50 метрів", змусивши російський екіпаж зробити швидкий маневр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше корабель Росії зайшов в територіальні води України. Це сталося через шторм.

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an and
an and
Известный маневр, который работает на принципе: у кого первого нервы сдадут и он свернет..
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
an and, обозовцы хуесосы
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