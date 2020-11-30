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Мы не сможем доплачивать медикам за работу с больными с ковидом, за качество работы на первичке и в экстренке, вынуждены будем отказаться от вакцинации, не сможем оплачивать раннюю диагностику рака. Такими, по оценке НСЗУ, будут последствия закрепления в бюджете 123 млрд грн на программу медицинских гарантий.

В условиях недоделанной реформы последствия этого решения будут катастрофичны. Медиков и сейчас недостаточно, люди в прямом смысле слова зашиваются, и работать по сути бесплатно, ежедневно рискуя жизнью, охотников будет мало. Это при том, что нам нужно не только поддерживать "ковидную инфраструктуру", но и продолжать реформу, кто бы что ни вкладывал в значение этого слова. А для ее нормального продолжения необходимо как минимум вдвое больше. По крайней мере, о такой сумме говорил еще в сентябрьском в интервью Цензор.нет глава Комитета здоровья нации Михаил Радуцкий.