США і Китай вступають у гру? Що буде з переговорами щодо Донбасу

В Україні знову активізувалася тема перезавантаження "нормандського формату".

Звучать ідеї про залучення Британії, США і навіть Китаю, щоб істотно послабити позиції Росії.

Чи реальний мир на Донбасі вже в найближчі місяці – розбирався OBOZREVATEL.

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Українські дипломати розглядають варіант залучення в переговорний процес по Донбасу Британії, США і навіть Китаю;

Правда, у цієї ідеї занадто багато "але". Адже в Лондоні – Brexit, у Вашингтоні – на носі вибори, а Дональд Трамп вважає за краще обговорювати проблеми віч-на-віч з Володимиром Путіним;

Китай же не хоче псувати відносини з Росією, і Україна дуже далеко від Пекіна;

При цьому ситуація навколо "нормандського формату" поки стоїть на паузі, вітчизняні дипломати готують грунт і планують до кінця року все ж запустити більш активний процес.

Росія проти всіх

Переговори в "нормандському форматі" з представниками Німеччини, Франції, Росії та України зрушили з мертвої точки. Принаймні, поки сторони домовилися про дотримання перших пунктів Мінських угод – припинення вогню і відведення озброєнь. Зокрема, мова йде про відхід військ як України, так і найманців з "Л/ДНР" від Станиці Луганській.

Таке рішення було ухвалено в рамках переговорів радників глав зовнішньополітичних відомств 4-х країн. Наступний раунд переговорів планується на кінець літа. При цьому Україна всерйоз обговорює можливість посилення власних переговорних позицій за рахунок залучення до процесу Британії та США (як глобальних гравців, а також учасників Будапештського меморандуму).

Про таку можливість заговорив і представник України в Мінській контактній групі Роман Безсмертний. Також він згадав про можливе залучення Китаю. Правда, на думку того ж Безсмертного, зробити це буде досить складно.

"Навряд чи американці з задоволенням сприймуть ініціативу розширення нормандського формату за рахунок США. Також складно сказати, що цю ініціативу буде радий Кремль. Чи потрібно це Україні? Так. Нам вигідно, щоб до цього процесу були залучені США, Великобританія і бажано Китай. Але чи гарантує об'єднання нормандського і будапештського форматів рішення проблеми – велике питання", – сказав Безсмертний.

Леонід Кучма і Володимир Зеленський

Чи буде мир на Донбасі?

Оцінювати перспективи звільнення Донбасу та його реінтеграцію досить складно. Експерти вважають, що незалежно від нинішнього настрою президента Володимира Зеленського або західних партнерів – у Росії досить вигідні позиції. Незважаючи на тиск санкцій, або соціальні проблеми, в Кремлі багато хто налаштований "дотиснути" питання і змусити Україну піти на суттєві поступки.

Переговори в "нормандському форматі"

При цьому перспективи участі в оновленому форматі США, Британії та Китаю ставить під сумнів міжнародник Микола Бєлєсков. На його думку, у Лондона занадто багато проблем, пов'язаних з Brexit, а також внутрішнім порядком денним.

Тому до вирішення цих перешкод Британія особливої участі в дипломатичній війні за Донбас приймати не буде. Китаю втручатися в цю історію також не до душі.

"Американці дуже скептично ставляться до цих форматів для переговорів. Їм більше подобаються двосторонні переговори, в тому числі і на вищому рівні. Це статусність, ні до чого США приєднуватися до багатостороннього формату, якщо Вашингтон повинен обговорити щось з Москвою по Україні, вони можуть зробити це і так.

Також є заява Курта Волкера, мовляв від зміни формату проблема не змінюється. Американці цікаві нам не стільки в контексті переговорів по Донбасу, скільки в ухваленні рішень, які змусять Росію суттєво змінювати свою зовнішню політику", – підкреслив OBOZREVATEL Бєлєсков.

Нормандський формат

Радить не скидати з рахунків Лондон міжнародник Юлія Осмоловська. За її словами, новий прем'єр-міністр Борис Джонсон близький за темпераментом до президента США і на тлі ослаблення через Brexit спробує здобути зовнішньополітичну перемогу.

"Фактор конфронтації з Росією в Британії консолідує як лейбористів, так і консерваторів. Я не виключаю, що Джонсон активно підхопить ідею і буде тісно співпрацювати разом зі Штатами", – впевнена Осмоловська.

Також, на думку міжнародника, є кілька ініціатив в контексті "нормандського формату", які потенційно можуть бути корисні для України. Наприклад, повернутися до обговорення питання окупації Криму з урахуванням країн-підписантів Будапештського меморандуму. Або попрацювати саме з країнами-учасницями Ради безпеки ООН.

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Також особливу увагу в контексті майбутнього Донбасу варто приділити і негласним протистояння кума Путіна Віктора Медведчука і радника президента РФ Владислава Суркова. Саме ці дві політичні фігури і борються за вплив на Донбас.

Міжнародник Андрій Бузаров радить українським дипломатам більше сфокусуватися на співпрацю з США. Адже саме від американо-російських переговорів багато в чому може залежати доля угоди по Донбасу.

"Якщо ми говоримо про необхідність розширити "нормандський формат", то я б акцентував увагу на США. Американо-російські переговори можуть поліпшити ситуацію. Хоча, я б не виключав і інші формати, в тому числі і з іншими іноземними партнерами", – підкреслив Бузаров.

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Трохи інсайдерської інформації про нинішню ситуацію навколо Донбасу опублікували і автори телеграм-каналу "Легітимний".

"Стоїть завдання переформатувати стару дорожню карту і сформувати нову для створення ілюзії, що "Мінськ" зрушився з мертвої точки. Розглядаються варіанти зробити поступки по ряду принципових моментів пов'язаних з "Л/ДНР". Владислава Суркова зараз хвилює тільки одне, не дати можливість Медведчуку почати виконувати свій "план-концепцію".

Михайло Бабич повністю занурився у вивчення всіх фінансових програм за 10 років, вирішили копати глибоко, щоб визначити інтересантів і хто брав участь в корупційних схемах з країнами СНД. По кожній країні складається список компаній і зацікавлених осіб, які беруть участь в схемах. Опрацьовують варіанти кримінальних справ за відмивання грошей і корупційні схеми", – відзначили автори публікації.

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