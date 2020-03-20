З Шаховим до Куршевеля летіли дві групи чиновників – Бутусов

Разом із зараженим коронавірусом COVID-19 нардепом Сергієм Шаховим в Куршевель (Франція) літали дві групи українських чиновників.
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При цьому чиновники полетіли на закордонний курорт в розпал епідемії коронавірусу, коли вже ввели обмеження на польоти, написав в Facebook журналіст Юрій Бутусов.
"Група дуже заможних державних службовців з двох міст України вирішили відпочити, найняли чартери і злітали на курорт до Європи. У цій групі і був Шахов. Відпочивали кілька днів, адже можуть собі дозволити. Повернулися і стали першими хворими коронавірусом в своїх містах, лежать вдома і лікуються, стан стабільний, всім забезпечені", – зазначив Бутусов.
Шахов в Куршевелі
Журналіст підкреслив, що потенційні заражені встигли попередньо сконтактувати з багатьма десятками людей, яких тепер встановлює поліція.
"Імена всіх хворих і всіх, хто з ними контактував не розкривають, щоб не створювати паніку і не розголошувати факт такого пригоди високопосадовців. Але рапортують бадьоро – все під контролем, всіх встановили, всіх перевірили. Це, виявляється, медична таємниця", – підсумував Бутусов.
Нагадаємо, що народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" підтвердив, що заражений коронавірусом COVID-19.
Політик заявив, що не боїться розповідати про свої симптоми і готовий робити це, щоб люди не панікували. При цьому дружина депутата Шахова теж підхопила коронавірус. Пізніше Шахов показав офіційний результат аналізу на коронавірус.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов заразився коронавірусом, ймовірно, після поїздки на курорт Куршевель (Франція).
Після повернення Шахов спілкувався з представниками нового Кабінету міністрів.
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що 17 березня персональна картка зараженого коронавірусом Шахова була зареєстрована для голосувань і його колеги займалися "кнопкодавством".
У відповідь Шахов опублікував скріншот з сайту парламенту, де видно, що в той день він не брав участі в голосуваннях.
Співробітники Міністерства охорони здоров'я прибутку в приміщення Верховної Ради України в Києві, щоб провести всі необхідні заходи.
11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.
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