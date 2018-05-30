"З рук не зійде": екс-чиновник Пентагону попередив про наслідки "воскресіння" Бабченка

Оновлено. "Вбивство" Аркадія Бабченка виявилося спецоперацією СБУ

Колишній чиновник Міністерства оборони США, директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер заявив про можливі наслідки для України інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Він вважає, що наслідки будуть як для української влади, так і для спецслужб, повідомляє "Голос Америки".

"Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо, віднині люди вагатимуться. На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі", - сказав він.

На думку Карпентера, цією ситуацією обов'язково скористається Росія і ставитиме під сумнів джерела інформації з країн Заходу. І це особливо небезпечно, оскільки рівень довіри до преси в світі знижується.

При цьому він висловив надію, що у СБУ є достатньо доказів, проти замовників і виконавців злочину.

"Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук, і в даній ситуації це з рук не зійде", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.

СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченка насправді було спецоперацією. За грошову винагороду $ 15 тис. Бабченка планував вбити екс-боєць АТО.