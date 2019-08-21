З "Правого сектора": Росія повернула Україні політичного в'язня

Росія відпустила громадянина України й політичного в'язня Романа Терновського, обвинуваченого в екстремізмі в складі забороненої в РФ організації "Правий сектор".

Як стало відомо OBOZREVATEL, Терновський сьогодні вранці перетнув кордон через прикордонний перехід "Бачівськ" (Сумська область) і слідує до Києва. Зараз він знаходиться в Глухові.

Громадянин України Роман Терновський був засуджений за "участь у діяльності екстремістської організації" до 2 років і 3 місяців колонії загального режиму. Первомайський райсуд Ростова-на-Дону визнав Терновського винним в зв'язку з тим, що, проживаючи в Харкові, брав участь в діяльності місцевого відділення "Правого сектора". Справа слухалася в особливому порядку.

Роман Терновський "Меморіал"

Російська правозахисна організація "Меморіал" уважно вивчила матеріали справи і прийшла до висновку, що російські слідство і суд фактично звинуватили Терновського в мирних демонстраціях і інших формах легальної громадської діяльності, що здійснювалася на території України.

"Виходячи з цього, ми вважаємо, що Терновський позбавлений волі за відсутності реального правопорушення. Боротьба з "Правим сектором" - один з різновидів "полювання на відьом" в сучасній Росії. Це частина політичної кампанії, безпосередньо пов'язаної з російсько-українським конфліктом", - говорилося в повідомленні "Меморіалу".

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