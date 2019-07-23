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З Росією трапиться те, що точно поверне Крим — Джемілєв

2.8т Читати матеріал російською

Анексований Росією Крим неодмінно повернеться до складу України або після зміни влади в Кремлі, або ж після повного розпаду РФ.

Про це заявив перший глава Меджлісу, кандидат у народні депутати України від партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв "Апострофу".

"Великою мірою повернення Криму залежатиме від того, що трапиться в Росії. Більшість експертів кажуть, що повернення Криму можливе після зміни влади там. Тому що, виходячи з національних інтересів Російської Федерації, вторгнення в Україну, зокрема окупація півострова, завдали великої шкоди Росії. І будь-який керівник буде думати, як вивести свою країну з ізоляції", – зазначив Джемілєв.

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Другим варіантом вважається можливий розпад Російської Федерації, на зразок розпаду Радянського Союзу.

"Росія розраховувала, що зможе привести до керівництва України людей, подібних Януковичу, які погодяться з окупацією, анексією, щоб були зняті всі санкції. Але оскільки цього не сталося і, дай Бог, не станеться, то повернення окупованих територій, відновлення територіальної цілісності України – це неминуче. В іншому випадку – це загроза всьому світовому правопорядку", – підсумував він.

Джемілєв передбачив повернення Криму

Джемілєв передбачив повернення Криму

Крим Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник передбачив повернення Криму Україні.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Мустафа Джемілєв
Місце
Україна
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Сало Уронили
Сало Уронили
старый опущенец.политический форточик.думаю не доживет до светлого будущего украинского Крыма
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
какой оптимистичный старичок, рассчитывает что Украина будет существовать.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
А куда же она денется? ))))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Клянусь кастрюлей, #рашкафсьо!
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