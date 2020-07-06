З Росією не може бути компромісів щодо Донбасу, вона спонсор тероризму, – Іноземцев

У Владислава Іноземцева не викликає сумнівів, що терористичні угруповання на Донбасі підтримуються РФ.

З приводу окупованого Донбасу з Росією не може бути ніяких компромісних варіантів.

Як заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні та директор Центру постіндустріальних досліджень у Москві Владислав Іноземцев, не викликає сумнівів, що терористичні угруповання на Донбасі підтримуються Росією (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це, по суті справи, робить Росію країною – спонсором тероризму, очевидним чином. І в цьому аспекті ці війська звідти повинні бути виведені, суверенітет України відновлено, має бути випущено репарації, засуджено тих злочинців, які брали участь у цьому процесі. Тобто це питання, яке в мене не викликає жодних сумнівів", – зазначив він.

За словами Іноземцева, окупація Донбасу і Криму прямо впливає на "світле майбутнє" самої Росії.

"Це впливає, тому що поки це не буде повернуто, поки ця проблема не буде залагоджена, ніяких серйозних взаємодій, серйозної інтеграції Росії і Заходу на сьогоднішній день не передбачається", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іноземцев вважає, що Крим і Донбас не варті ізоляції, в якій опинилася Росія.