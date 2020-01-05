З родиною та за свої гроші! Зеленський підтвердив, що знаходиться в Омані

Офіс президента України підтвердив інформацію про те, що Володимир Зеленський знаходиться в Омані.

Як повідомляє прес-служба ОПУ, глава держави відбув до країни разом з сім'єю рейсовим літаком за власні гроші. "Там у найближчі дні у глави держави заплановані зустрічі на вищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну", – підкреслили в ОПУ.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що глава держави відпочиває у 5-зірковому готелі на берегу Омана.

За інформацією журналістів, поїздка глави держави повністю конфіденційна. "Зупинилася сім'я президента в одному з найрозкішніших готелів Оману – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити у президентському люксі)".

Відпочинок с сім'єю у такому готельному комплексі коштує більше тисячі доларів за один день.

Зеленський в готелі

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Як повідовлям OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський проводить новорічні свята на українському курорті Буковель у Карпатах. У перший день року глава держави встиг покататися на лижах, під час чого був помічений українцями.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!