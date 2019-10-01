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1 жовтня • оновлено в 22:01
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Зеленський скасовує переїзд до Українського дому - буде створено новий квартал

3.1т Читати матеріал російською

У команді президента Володимира Зеленського хочуть створити новий урядовий квартал, з нуля. Там можуть побудувати будівлі не тільки Офісу президента, а й Верховної Ради, Кабінету міністрів України.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL, яке буде опубліковано в найближчий час, розповів керівник Державного управління справами президента (ДУС) Сергій Борзов. За його словами, від ідеї переїзду до Українського дому відмовились як через брак коштів, так і через логістичні проблеми.

"Ви розумієте, що інвестиції в президента неможливі. Якщо в тебе роблять інвестиції, значить, ти комусь щось залишаєшся винен. Тому фінансування діяльності президента відбувається винятково з бюджету України. А переїзд – це чималі кошти", – пояснив він.

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Борзов також додав, що вже обговорювалась ідея з переїздом на Європейську площу з співініціатором проєкту Іваном Юнаковим.

"З Іваном Юнаковим, як співініціатором проєкту, ми теж поспілкувалися — ідея хороша, вони все це добре продумали, але місцерозташування… Там і так завжди затор на Європейській площі.

У випадку якихось заходів, демонстрацій, мітингів — її перекривали б. Треба було б продумувати і цей момент. По-друге, на Банковій майже все готове — є деякі нюанси в роботі, але загалом все працює. А там потрібно було б робити все наново, зокрема в плані безпеки, оскільки Управління державної охорони дало свої застереження. Це все можливо, воно робиться, але не за один рік…", – прояснив ситуацію керівник ДУС.

Офіс президента

Офіс президента

Etcetera

На його думку, є сенс будувати з нуля урядовий квартал – щоб Верховна Рада, Кабмін й усі міністерства були в одному місці.

"Є сенс будувати з нуля урядовий квартал – щоб Верховна Рада, Кабмін й усі міністерства теж були в одному місці. Щоб прем’єр-міністр бачив — хто, де і як працює. Для того, щоб усе швидко вирішувалося, зробити там єдиний електронний документообіг, загалом спростити ситуацію…", – підкреслив чиновник.

Проте він додав, що наразі є набагато важливіших проблем, ніж переїзд ОПУ, тому суспільство не сприйме цю ідею позитивно.

"Як суспільство поставиться до того, що витратили дуже багато бюджетних коштів на такий переїзд? Скажуть: “А що, вам там дуже погано сидіти? Побудуйте краще садочок чи лікарню”. Дійсно, на сьогодні є набагато важливіші питання і проблеми, ніж переїзд ОП", – заключив Борзов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Сергій Борзов
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
квартал будет построен в Нью-Васюках, а добираться туда они будут на гиперлупах. И всё за счёт Украинского народа. Это ж сколько гешефта смогут отмыть слуги еврейско-американского народа...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Зеня, теперь шугайся после подписания "формулы", щас тебя придурки нацыки делить будут: 4:2=1 ...
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Ага, обнести муром, збудувати башти з гарматами, вишки з кулеметами - щоб так легко не здатись, як овоч. Мабуть так міркує зелена погань?
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