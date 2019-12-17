З пропозиціями Зеленського: Рада ухвалила нове рішення щодо "Пласту"

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 17 грудня, ухвалила в цілому закон "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України".

У ньому були враховані пропозиції президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє "Еспресо.TV".

Зазначається, що документ підтримали 316 народних депутатів.

Нардепи проголосували за законопроєкт про підтримку скаутської організації studway.com.ua

Зокрема доопрацьований законопроєкт визначає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну та консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань в Україні.

Рада ухвалила закон про "Пласт" Facebook/Yan Dobronosov

Окрім цього, під час затвердження державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм і проєктів, які спрямовані на досягнення пластової, скаутської освітньої програми.

Рада ухвалила закон про "Пласт" Facebook/Yan Dobronosov

Рада ухвалила закон про "Пласт" Facebook/Yan Dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до нинішнього глави держави Володимира Зеленського з вимогою підписати закон щодо "Пласту".

Президент Володимир Зеленський ветував закон "Про державне визнання і підтримку "Пласту" – Національної скаутської організації України".

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