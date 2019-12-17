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17 грудня • оновлено в 14:22
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З пропозиціями Зеленського: Рада ухвалила нове рішення щодо "Пласту"

1.4т
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Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 17 грудня, ухвалила в цілому закон "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України".

У ньому були враховані пропозиції президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє "Еспресо.TV".

Зазначається, що документ підтримали 316 народних депутатів.

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studway.com.ua

Зокрема доопрацьований законопроєкт визначає, що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну та консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань в Україні.

Рада ухвалила закон про "Пласт"

Рада ухвалила закон про "Пласт"

Facebook/Yan Dobronosov

Окрім цього, під час затвердження державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм і проєктів, які спрямовані на досягнення пластової, скаутської освітньої програми.

Рада ухвалила закон про "Пласт"

Рада ухвалила закон про "Пласт"

Facebook/Yan Dobronosov

Рада ухвалила закон про "Пласт"

Рада ухвалила закон про "Пласт"

Facebook/Yan Dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України законопроект голосування депутат
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