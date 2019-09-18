"З присмаком Януковича": спливли несподівані факти про призначення глави КСУ

Новий глава Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав свою посаду завдяки суддям, призначеним за часів президентства Віктора Януковича.

Про це розповіла в ефірі ObozTV керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко, коментуючи кандидатуру Тупицького.

За словами експерта, КСУ погодився на обрання свого голови суддями, які через пару днів складуть повноваження. "Саме через це ми маємо на посаді глави КСУ Тупицького", – зазначила вона.

"Конституційний суд сам обирає собі голову. Троє суддів, які були призначені під ганебне голосування рішення 2010 року, коли була змінена Конституція – саме вони сьогодні і обрали цього главу. Через пару днів у них завершаться повноваження, прийдуть інші. Ми вже б мали інше голосування, але цей склад суду домовився, і обрали вже і для нових суддів на найближчі три роки головою Тупицького", – пояснила Кириченко.

Експерт також прокоментувала "присмак Януковича" в історії з призначенням глави КСУ.

"Після Революції Гідності ми повернулися до редакції 2004 року. Парламент чітко сказав, що Конституційний суд перевищив повноваження. Він звільнив своїх суддів, які за квотою парламенту голосували за це, і рекомендував президенту і з'їзду суддів зробити те ж саме. Ці троє суддів, які голосували сьогодні за нього як за главу, повинні були бути звільнені ще в 2014 році, але, на жаль, цього не сталося", – зазначила Кириченко.

"Вся ця історія пов'язана з тим, що ще старі кадри, які були призначені Януковичем, до цього часу ще є в Конституційному суді і визначають вектор його діяльності", – підкреслила вона.

Оцінюючи кваліфікацію нового глави КСУ, експерт заявила: "Ще до призначення на посаду судді Конституційного суду ми не бачили його досягнень в сфері конституційного права або захисту прав людей. Відповідно, 100% можна сказати, що він за компетенціями у сфері правознавства, верховенства права нижче за своїх колег".

ccu.gov.ua Олександр Тупицький

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