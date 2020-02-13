Глава партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила врахує помилки виборчої кампанії до Верховної Ради і підійде до відбору своїх кандидатів на місцевих виборах більш ретельно.

Як він розповів "Інтерфаксу", під час виборів до парламенту у партії було мало часу. Зараз же, за словами Корнієнка, його достатньо.

"Треба ретельніше відбирати. Головне – цей час, а у нас його не було: було два тижні – місяць від сили. Тут у нас є фактично півроку. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня по липень!", – сказав Корнієнко .

Олександр Корнієнко Гордон

За його словами, "буде і перевірка безпеки щільніша, з огляду на минулий досвід таких кейсів, як у Іванісова, які важко зі старту розгадати". Корнієнко також розповів, що кандидати в депутати пройдуть "і онлайн-навчання, як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей", і оффлайн-навчання.

"В результаті депутати будуть більш підготовленими. Таким чином, ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони 5 років в раді займалися казна чим", – зазначив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від фракції "Слуга народу" дійсно поїдуть на навчання до Сполучених Штатів Америки.

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